Фото избитого и обожженного экс-супругой Джонни Деппа появилось в Сети
В Сети появилась фотография актера Джонни Деппа из больницы, в которую он попал, по его словам, из-за агрессивного поведения бывшей супруги Эмбер Херд в 2015 году.
Депп утверждает, жена бросила в него бутылку и отрубила ему палец. А затем прижгла актеру щеку сигаретой. Однако сама Херд категорически отрицает данные обвинения. А ее адвокат Эрик Джордж утверждает, что появившаяся в Интернете фотография «ничего не доказывает».
— Джонни Депп отчаянно пытается выкинуть любые диковинные обвинения, чтобы отвлечь внимание от его физического и все еще продолжающегося психологического насилия над Эмбер Херд, — цитирует адвоката издание The Blast.
Напомним, что скандал между Деппом и Херд начался после того, как Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии. Однако актер и его адвокат предоставили доказательства того, что обвинения актрисы не являются правдой, после чего Депп подал ответный иск.
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