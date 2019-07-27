Тренинги и новые проекты ждут участников программы «Лето моей карьеры»
Учащиеся старших классов и выпускники школ смогут на протяжении трех недель проходить тренинги, встречаться с успешными людьми и узнавать о работе инновационных компаний в рамках третьей смены проекта «Лето моей карьеры», которая стартует в понедельник, 29 июля.
В заключительной смене карьерной программы примут участие 600 подростков. В конце они представят проекты, которые реализуют за время пребывания в летних городских лагерях «Московская смена».
Проект «Лето моей карьеры» завершится 16 августа. По его итогам центр занятости населения Москвы «Моя карьера» выдаст участникам сертификаты.
— Навыки саморазвития, самореализации, которые ребята приобретают за время обучения в школе «Лето моей карьеры», пригодятся им в жизни. Они необходимы любому человеку, чтобы оставаться успешным в современных реалиях, — рассказала директор центра Ирина Швец.
Специализированный центр «Моя карьера» открылся в июне 2018 года. Его миссия — помощь в трудоустройстве и переобучении москвичей, оказание услуг людям с особенными потребностями: москвичам предпенсионного возраста, матерям в декрете, семьям с небольшим доходом, людям с ограниченными возможностями, молодежи. Для гостей центра регулярно проводятся тренинги, мастер-классы, лекции, отборы работодателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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