Шумахер-младший совершил заезд на чемпионском болиде отца
• 19:19 • 27 июля 2019
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В 2004 году один из самых известных участников «Формулы-1» одержал за рулем этой машины 13 побед
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера Мик провел показательный заезд на чемпионском болиде отца.
В 2004 году один из самых известных участников «Формулы-1» одержал за рулем этой машины 13 побед.
Мик Шумахер проехал по трассе «Хоккенхаймринг».
Видеозапись была опубликована на официальной странице «Формулы-1» в Instagram.
Напомним, что Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы в 2013 году. Инцидент произошел в Альпах, когда гонщик катался на горных лыжах. В настоящее время Шумахер продолжает лечение после черепно-мозговой травмы.
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