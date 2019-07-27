Отец Павла Мамаева забрал все деньги у жены футболиста
Жена заключенного в колонии футболиста Павла Мамаева Алана на своей официальной странице в социальных сетях рассказала, что отец спортсмена забрал у нее все деньги, оставив совершенно без средств на жизнь.
Сам игрок старался поговорить с родителем, однако ответ был категоричным.
- Выйдешь – заберешь, - цитирует Алана Мамаева отца футболиста в Instagram.
Известно, что в результате указанных событий девушке даже пришлось выставить на аукцион собственный автомобиль, чтобы найти деньги.
В настоящее время ее муж отбывает наказание в колонии общего режима на территории Белгородской области.
Напомним, что в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким устроили две драки в центре Москвы.
Суд признал их виновными 8 мая. Братьев приговорили к полутора годам колонии, Мамаев и Протасовицкий будут отбывать наказание на месяц меньше.
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