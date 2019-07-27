Восемь видов редких бабочек поселились в Москве
Специалисты отмечают, что на территории столичных парков и особо охраняемых природных зон в последнее время поселились восемь видов редких бабочек, которых раньше в столице не наблюдалось.
Красную книгу города пополнили краеглазка эгерия, лишайница-сестрица, совка-луночка, зеленоватая пяденица зубчатая, ольховая пяденица грязно-белая, тера можжевельниковая, пяденица кипрейная и скопуля торфяная.
Представители вышеуказанных видов ранее редко фиксировались в Москве, немногим чаще в области.
Эксперты отмечают, что обращаться с ними нужно очень аккуратно.
Наибольшее число таких бабочек было замечено в «Измайлово» и «Кузьминках».
В пресс-службе Комплекса городского хозяйства города Москвы рассказали о защите и заботе о насекомых. Сообщение ведомства опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
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