Владимир Путин встретился с членами семей погибших подводников
Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 июля провел встречу с родственниками погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Глава государства выразил слова соболезнования родным моряков и отметил, что не будет вдаваться в подробности произошедшего, чтобы «не бередить раны».
Президент рассказал семьям погибших о мерах, которые предпримет Министерство обороны РФ для оказания помощи родственникам моряков.
— Знаю, что многое сделано, но все-таки мне хотелось это услышать от вас самих, что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей, для их будущего, — приводит слова Путина РИА Новости.
Российский лидер отметил, что ему хотелось бы провести разговор «спокойно, по-семейному».
Добавим, что на встречу с Путиным приехали члены 13 семей погибших на аппарате представителей офицерского состава.
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