Первый киберспортивный фестиваль в Москве посетили более семи тысяч человек
27 июля на территории Москвы прошел первый в России киберспортивный фестиваль «Киберион-2019». Мероприятия посетили семь с половиной тысяч человек.
Горожане и гости столицы приняли участие в турнирах по компьютерным играм, посмотрели косплей-дефиле (участники продемонстрировали костюмы порядка 40 различных персонажей) и многое другое. На «Киберионе-2019» были представлены приставки, которыми пользуются современные геймеры.
Посетители фестиваля испытали свои силы на игровых автоматах советского периода. Кроме того, желающие смогли поиграть на западных приставках, весьма популярных в России в 90-е годы.
Также на «Киберионе-2019» работали интерактивные площадки, передает официальный сайт мэра Москвы. Гостям предложили попробовать себя на танцевальном симуляторе и в компьютерных гонках. С помощью специального шлема можно было попасть в виртуальную реальность.
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