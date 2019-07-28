Спасатели потушили крупный пожар в Сергиевом Посаде
• 04:17 • 28 июля 2019
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Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание, информации о пострадавших нет
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»
Пресс-служба подмосковного главка Министерства чрезвычайных ситуаций подтвердила, что в городе Сергиев Посад потушили крупный пожар.
Горело складское здание на Фабричной улице. Площадь пожара достигала 500 квадратных метров.
Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание, информации о пострадавших нет, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее в МЧС России рассказали, какие правила следует соблюсти при размещении электропроводки, чтобы не допустить пожара.
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