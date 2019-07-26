Еще одного ребенка госпитализировали после пожара в палаточном лагере

Еще один ребенок обратился за помощью к врачам после ЧП в палаточном лагере в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Госпитализация 12-летнего мальчика, пожаловавшегося на вялость и снижение аппетита, была проведена в четверг, 25 июля. Ему диагностировали «отравление углекислым газом легкой степени и острую реакцию на стресс».

В сообщении отмечается, что состояние ребенка удовлетворительное. Ему также оказывают помощь психологи.

Кроме того, по данным пресс-службы, в больницах остаются два ребенка, пострадавшие во время пожара. Еще двое наблюдаются амбулаторно по месту жительства.

Помимо прочего, специалисты осматривают всех детей, находившихся в лагере в момент происшествия. К настоящему времени были обследованы 138 детей из 185. Об этом пишет «Интерфакс».

Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в нем находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.

Всего в лагере было 189 детей. 14 человек, включая восемь детей, пострадали. Еще три девочки и один мальчик скончались в реанимации от ожогов. В связи с трагедией в крае объявлен трехдневный траур с 24 июля.

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