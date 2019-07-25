Спасавший детей в горящем лагере мальчик будет посмертно награжден
Власти посмертно наградят десятилетнего Алексея Мартыненко — мальчика, который самоотверженно спасал других детей во время пожара в лагере «Холдоми», что расположен в Хабаровской области. Известно, что ребенок получил множественные ожоги и скончался в больнице.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подчеркнул, что своими действиями Артем Мартыненко «исправлял ошибки других».
— Десятилетний мальчик, который погиб, самоотверженно спасал или пытался спасти детей, которые находились в палатке. Я думаю, все мы представляем, в каком состоянии был ребенок, когда шел в эту палатку. Если кто-то, а тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку, — передает ТАСС слова губернатора.
Стоит отметить, что петиция о посмертном представлении к награде Мартыненко была составлена и подписана многочисленными жителями Хабаровского края.
Пожар на территории лагеря произошел 23 июля. В результате возгорания погибли четыре ребенка, еще 14 человек пострадали.
Читайте также: Мальчик, переживший пожар в палаточном лагере, рассказал подробности трагедии