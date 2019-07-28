Эксперт оценила разрыв между самой высокой и низкой зарплатами в России
Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Елена Егорова оценила разницу между уровнем дохода наиболее высокооплачиваемого и самого низкооплачиваемого работника в России.
По словам эксперта, с 2000 года разрыв сократился с 34 раз до 13 раз. Более выражена разница в коммерческом секторе — 13,9 раза. В госструктурах и на госпредприятиях разрыв составляет лишь 10,4 раза.
Причинами сокращения разрыв Егорова назвала привязку минимального размера оплаты труда к величине прожиточного минимума, рост производства с повышением занятости работников и, соответственно, повышением зарплаты.
Специалист также отмечает, что из-за «демографической ямы» 2000-х годов работодателям предстоит конкурировать за высококвалифицированные кадры, а это также простимулирует повышение зарплат, сообщает «Российская газета».
Между тем региональные власти предложили проект по снижению числа малоимущих: жителей России, которые находятся за чертой бедности, могут лишить выплат, если у них есть огород или свободная недвижимость.
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