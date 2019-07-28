Самолеты США провели разведку у берегов Крыма
Два самолета, принадлежащие ВВС США, были замечены у берегов Крыма. По предварительной информации, они занимались разведкой. Соответствующие данные были опубликованы мониторинговым ресурсом PlaneRadar в сети Twitter.
Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon был замечен в акватории Черного моря. В течение нескольких часов он осуществлял разведку вдоль побережья России.
14:55 мск.
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США(VP-9|PD| 'Golden Eagles'), с бортовым номером 169328, в акватории Чёрного моря. pic.twitter.com/AMwhHh8PeT— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 июля 2019 г.
Другой самолет, предназначенный для радиоэлектронной разведки, позднее приблизился к российской береговой линии на расстояние 32 километров.
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