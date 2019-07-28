Oбразы, которым возносят молитвы о семейном благополучии

Казанская икона Божией Матери

— Святая праведная блаженная Матрона Московская

— Святые мученики Гурий, Самон и Авив Казанская икона Божией Матери

Дни празднования: 21 июля, 4 ноября

Kазанская икона Божией Матери — чудотворная икона Богородицы, явившаяся в Казани в 1579 году. Одна из самых чтимых икон в Русской Православной Церкви.

История образа

Обретение Казанской иконы Божией Матери произошло 8 (21) июля 1579 года в Казани, через четверть века после покорения царем Иоанном Грозным Казанского ханства. В июне 1579 года Казань пострадала от страшного пожара, обратившего в пепелище часть города и половину Казанского кремля. Мусульмане злорадствовали, думая, что Творец прогневался на христиан. Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного утверждения Православия на всей златоордынской земле — будущем Востоке Российского государства.

Несгораемый образ

Во время пожара сгорел и дом стрельца Даниила Онучина. Через несколько дней после пожара стрелец решил начать на прежнем месте постройку нового дома. Тогда его десятилетней дочери Матроне явилась во сне Богородица с повелением возвестить архиепископу и начальникам города, чтобы они обрели в земле, на месте недавнего пожара, Ее икону. Словам девочки не придали значения, но после третьего явления Матрона слезно упросила свою мать исполнить повеление Богородицы. И вот, начав разгребать пепелище в указанном месте, они увидели сияющую чудным светом икону Божией Матери.

Весть о чудесной находке мгновенно облетела всю Казань. К месту обретения иконы стало стекаться множество народа. После молебна икона была торжественно перенесена в Казанский Благовещенский собор. Многочисленные чудотворения от новоявленной иконы начались с прозрения двух слепцов, Иосифа и Никиты. Чудотворная икона, которую прозвали по месту ее обретения Казанской, стала на Руси одной из самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы.

Икона русских ратников

Икона Божией Матери Казанская вдохновляла русских ратников в период Смутного времени при освобождении Москвы от поляков. Перед Казанской иконой в 1709 году, накануне Полтавской победы, император Петр I молился о даровании победы русскому войску (этот список в настоящее время находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга). В 1812 году накануне отъезда в действующую армию перед чудотворной иконой молился князь Михаил Кутузов.

К сожалению, в 1904 году чудотворная икона была похищена грабителями и, после снятия с нее драгоценных риз, ими уничтожена. После российской революционной смуты 1917 года многочисленные древние списки с чудотворной иконы разошлись по всему миру. Русская Православная Церковь прилагает все усилия для возвращения святынь на родину. В России самый ранний из известных списков чудотворной Казанской иконы Пресвятой Богородицы (1606 г.) находится в Третьяковской галерее.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Казанская икона Божией Матери Фото: Wikipediа/ Общественное достояние

Иконография

Казанскую икону принято относить к сокращенному огрудному варианту Одигитрии, возможно, она является списком с образа, хранившегося во Влахернском храме в Константинополе. Богородица изображается огрудно, в характерных одеждах, с небольшим наклоном головы к Младенцу. Младенец Христос представлен строго анфас, фигура ограничена по пояс, видна только правая рука с благословляющим (обычно двуперстным) жестом. Казанская икона Богородицы — одна из наиболее почитаемых и воспроизводимых икон, ныне она является, по сути, одним из самостоятельных иконографических типов богородичных икон в России.

Икона Божией Матери «Казанская» в Елоховском Богоявленском соборе

На рубеже 1945–1946 годов в местный ряд иконостаса главного алтаря, слева от царских врат, была помещена икона XVII века — список с чудотворного Казанского образа Божией Матери, находившийся прежде в Казанском соборе на Красной площади. После закрытия Казанского собора в 1930 году его община перешла в церковь свт. Николая в Хлынове, перенеся туда и чудотворный образ; после разрушения в 1936 году Николо-Хлыновской церкви икона оказалась в Богоявленском Дорогомиловском соборе, затем попала в Елоховский храм. Рамой для чудотворного образа служит икона «Похвала Богородицы» с фрагментами старого серебряного оклада.

О чем просят казанскую икону Божией Матери

Иконой Казанской Божией Матери благословляют молодых, идущих к венцу, ее вешают у детских кроваток, чтобы лик Богородицы озарял и оберегал ребенка. Просят перед иконой у Богородицы об исцелении от недугов, а также о семейном счастье и благополучии.

Молитва перед иконой Божией Матери «Казанская»

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою Святую да незыблему соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти: даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Святая праведная блаженная Матрона Московская

Дни памяти: 22 ноября, 2 мая

В силу святой Матроны верят многие. В Москву в Покровский женский монастырь, где спрятаны мощи праведной и находится чудотворная икона, съезжаются люди со всех уголков России. Для того чтобы попасть в монастырь, в течение нескольких часов необходимо выстоять длинную очередь, однако это никого не останавливает.

Матрона помогает всем людям, которые обращаются к ней с чистыми помыслами и просят о рождении ребенка, о здоровье близких, о благополучии в семье. Сейчас ее прах покоится в стенах Покровского женского монастыря. Блаженная предсказывала, что после ее смерти «через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу».

О чем просят блаженную Матронушку Московскую

Блаженная Матрона оберегает водителей на дороге, помогает бездетным, вызволяет из самых бедственных обстоятельств и помогает обрести семейным мир.

Праведная жизнь блаженной матроны

Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в деревне Себино Епифанского уезда Тульской губернии, она была четвертым ребенком в семье.

По легенде, родители Наталья и Дмитрий Никоновы сначала хотели оставить слепую дочь в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон: белая птица необычайной красоты, но слепая, села на ее груди. Наталья Никонова решила, что сон был вещий. Житие сообщает, что уже с 8 лет Матрона лечила больных и предсказывала будущее. В 18 лет у нее отнялись ноги.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Икона Матроны Московской Фото: Wikipediа/ Общественное достояние

После революции 1917 года Матрона и ее подруга Лидия Янкова остались без крова и пошли искать работу и еду в городе. Около 1925 года Матрона перебралась в Москву, возможно, следуя за своими братьями. Жила где придется — у друзей и знакомых, но не у своих братьев. Помимо всего прочего, она предсказала свою смерть за 3 дня, продолжая принимать людей в свои последние дни. Скончалась 2 мая 1952 года. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве; могила стала местом неофициального паломничества.

8 марта 1998 года эксгумирована. Останки доставлены в московский Данилов монастырь, затем перенесены в храм на территории Покровского монастыря и помещены в специальную гробницу.

Почитание Матроны Московской

Блаженная Матрона Московская — святая, которая была окружена почитанием еще при жизни. Тропа к ее могиле никогда не зарастала, задолго до официальной канонизации Церковью она почиталась верующим народом. И ныне множество людей обращается к ней в своих молитвах, что является свидетельством почитания этой святой, совершаемой в глубине человеческих сердец. Сострадание к людям, идущее из полноты любящего сердца, молитва, крестное знамение, верность святым уставам Православной Церкви — вот что было средоточием ее напряженной духовной жизни.

Что говорила матронушка московская

«Наступает время прелести. Многие впадут в нее через прельщающих их. Если идешь к старцу или священнику за советом, молись, чтобы Господь умудрил его дать правильный ответ, в храм войдя, ни на кого не смотри, молись с закрытыми глазами или смотри на какой-либо образ, икону. Не интересуйся священниками и их жизнью, не бегай, не ищи прозорливых или старцев. Мир лежит во зле и прелести. Враг подступает — надо обязательно молиться. Чаще креститесь: крест — такой же замок, как на двери. Защищайтесь крестом, молитвою, святой водой, причащением частым. Перед иконами вашими пусть горят лампады». «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!»

Молитвы к блаженной старице матроне

Молитва 1-я

О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святые мученики Гурий, Самон и Авив

День памяти: 28 ноября

Эти святые почитаются как покровители замужних женщин. Им молятся «аще муж безвинно возненавидит жену свою». Мучеников Самона, Гурия и Авива просят помолиться Господу о даровании счастливого супружества. Придел этих святых есть в Москве, в храме Иоанна Воина на Якиманке.

Проповедники Слова Божия Гурий и Самон умерли страшной мученической смертью во времена гонений на христиан в третьем веке нашей эры. Через много лет император-язычник Ликиний (311–324) повелел схватить диакона Едесской церкви по имени Авив, но тот сам пришел к палачам, не желая, чтобы при его розыске пострадали другие христиане. Он был приговорен к сожжению.

Мученик сам пошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу. Он был похоронен рядом со святыми Гурием и Самоном.

Иконография

Изображения святых Гурия, Самона и Авива известны в памятниках монументальной живописи, на иконах и в лицевых рукописях.

Традиционно их изображают вместе

Гурий — седовласый старец с длинной бородой, одет в хитон и гиматий; Самон — среднего возраста с темными (иногда седыми волосами) и с небольшой бородой, одет в хитон и гиматий; Авив — молодой безбородый человек в стихаре с кадилом и (или) крестом в руках.

Молитвы святым мученикам Гурию, Самону и Авиву

Молитва 1-я

О святии мученицы и исповедницы Христовы Гурие, Самоне и Авиве! Теплии о нас ходатаи и молитвенницы пред Богом, во умилении сердец наших, взирая на пречистый ваш образ, смиренно молим вас: услышите нас, грешных и недостойных рабов своих, сущих в бедах, скорбех и напастех, и призрев наша тяжкая и бесчисленная прегрешения, явите нам свою великую милость, воздвигните нас из глубины греховныя, просветите наш ум, смягчите злое и окаянное сердце, прекратите зависть, вражду и раздоры, в нас живущие. Осените нас миром, любовию и страхом Божиим, умолите милосерднаго Господа, да покрыет множество грехов наших Своим неизреченным милосердием. Да соблюдет Церковь Свою святую от неверия, ересей и расколов. Да подаст стране нашей мир, благоденствие, земли плодородие; супругам любовь и согласие; чадам послушание; обидимым терпение; обидящим страх Божий; скорбящим благодушие; радующимся воздержание. Всех же нас да покрыет Своею всесильною десницею, и да избавит от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, и напрасныя смерти. Да оградит нас ополчением святых Своих Ангелов, во еже избавитися нам по исходе нашем из жития сего от козней лукаваго и тайных воздушных мытарств его, и не осужденными предстати Престолу Господа Славы, идеже лицы святых Ангел со всеми святыми выну славят пресвятое и великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я

О преславнии мученицы Гурие, Самоне и Авиве! Защитите нас, раб Божиих (имена), от напастей злых человек и козней демонских: оградите нас от нечаянный смерти, избавите от огня, меча и всякаго душепагубнаго обстояния. Ей, страстотерпцы Христовы, устройте нам молитвами вашими вся благая и полезная, да благочестно житие временное прешедше и кончину непостыдну стяжавше, удостоимся теплым заступлением вашим со всеми святыми одесную Правосуднаго Бога Судии стати и Того непрестанно славити, со Отцем и Святым Духом, во веки веков.

Молитва 3-я

О, преславнии мученицы Гурие, Самоне и Авиве! К вам, яко скорым помощником и теплым молитвенником, мы немощнии и недостойнии прибегаем, усердно моляще: не презрите ны, во многая беззакония впадшия и по вся дни и часы согрешающия; наставите на путь правый заблуждшия, исцелите страждущия и скорбящия; соблюдите ны в непорочнем и целомудреннем житии; и якоже древле, тако и ныне покровителие супружеств пребудите, в любве и единомыслии сия утверждающе и от всех злых и бедственных обстояний избавляюще. Защитите, о многомощнии исповедницы, вся православныя христианы от напастей, злых человек и козней демонских; оградите я от нечаянныя смерти, умоляюще Всеблагаго Господа, да великия и богатыя милости нам, смиренным рабом Своим, пробавит.

Несмы бо достойни нечистыми устнами призывати великолепое имя Создателя нашего, аще не вы, святии мученицы, за ны ходатаи будете; сего ради к вам прибегаем и предстательства вашего пред Господем о нас просим. Такожде избавите нас от глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междоусобныя брани, смертоносныя язвы и всякаго душепагубнаго обстояния. Ей, страстотерпцы Христовы, устройте нам молитвами вашими вся благая и полезная, да благочестно житие временное прешедше и кончину непостыдну стяжавше, удостоимся теплым заступлением вашим со всеми святыми одесную Правосуднаго Бога Судии стати и Того непрестанно славити со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

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