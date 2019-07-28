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Столичным многодетным семьям станут доступны новые налоговые льготы

Илья Зуев
• 08:26 • 28 июля 2019
Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, требуется подать заявление о предоставлении льготы в налоговую инспекцию. На фото семья Святовых
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Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, требуется подать заявление о предоставлении льготы в налоговую инспекцию. На фото семья Святовых
Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"

Новые льготы по имущественному и земельному налогам станут доступны для многодетных семей Москвы. Граждане, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, смогут оформить налоговый вычет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Число московских многодетных семей, которые в 2019 году смогут получить налоговый вычет по имущественному и земельному налогам, превысит 134,5 тысячи, — подчеркнул он.

Льгота в виде налогового вычета будет предоставляться из расчета по пять квадратных метров в квартире или комнате и по семь квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка. Кроме того, возможно будет получить вычет на шесть соток земельного участка, принадлежащего семье.

Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, требуется подать заявление о предоставлении льготы в налоговую инспекцию. Для этого нужны документы, подтверждающие право на нее, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На сегодняшний день в столице на учете в органах социальной защиты населения состоят более 149 тысяч семей, в которых воспитываются более 376 тысяч детей.

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