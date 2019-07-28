Крым заявил о готовности к приему украинских авиарейсов
• 09:22 • 28 июля 2019
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Алексей Черняк подчеркнул, что аэропорт способен принимать самолеты из ближнего и дальнего зарубежья
Фото: Скриншот с видео Youtube
Аэропорт Симферополя готов к приему рейсов из любой страны мира, включая Украину. Об этом заявил председатель комитета Госсовета Крыма по санитарно-культурному комплексу и туризму Алексей Черняк.
— Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе с Украины, — рассказал он.
Алексей Черняк подчеркнул, что аэропорт способен принимать самолеты из ближнего и дальнего зарубежья. По его словам, возобновление авиасообщения в первую очередь выгодно для Украины, так как именно граждане этой страны испытали дополнительные трудности при прекращении авиасообщения с Крымом, передает РИА Новости.
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