Юных горожан пригласили на квест «Загадки старинной Москвы»
3 августа в рамках проекта «Субботы московского школьника» пройдут интересные тематические занятия. Об этом 28 июля сообщили в Департаменте образования и науки столицы.
Так, в Московском центре технологической модернизации образования ребятам расскажут о больших данных. Лекцию проведет победитель московской олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» Егор Дьяконов.
В школе №1560 «Лидер» пройдет мастер-класс по программированию. Учитель информатики Иван Рузин расскажет, как разрабатывать программное обеспечение для платформы Android при помощи языка программирования Java.
А вот Городском психолого-педагогическом центре в Зябликово предложат отказаться на два часа от использования гаджетов. В это время школьники смогут порассуждать о роли смартфонов и планшетов в своей жизни.
Историческая суббота ждет посетителей Музея Москвы. Для ребят подготовили квест «Загадки старинной Москвы», а также экскурсию о первых жителях будущего мегаполиса.
Смогут отправиться в прошлое и посетители павильона «Россия – моя история» на ВДНХ. Там детям покажут экспозицию, посвященную династиям Рюриковичей и Романовых, а также ключевым событиям первой половины ХХ века.
Подробное расписание занятий и запись на них – на сайте проекта.
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