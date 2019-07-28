Редкие водоплавающие птицы заселили пруд в парке «Кусково»

В Большом Дворцовом пруду на территории парка в усадьбе Кусково, как сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, поселились редкие водоплавающие птицы. На территории подобных городских парков специалистами природоохранных служб давно ведется учет их потомства.

— Больше всего выводков у кряквы — 198 единиц, с общим количеством утят 1018. Из водоплавающих, занесенных в Красную книгу Москвы, шесть выводков птенцов у лысухи, четыре — у камышницы, а у хохлатой чернети мы насчитали три выводка, — сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Птица чомга тоже вернулись в этом году на гнездование на Большой Дворцовый пруд. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился на ее поиски в лесопарк Кусково.

Как рассказал зоолог, кандидат биологических наук, преподаватель биофака МГУ имени Ломоносова Василий Малыгин, чомга, или, как ее в народе называют, «поганка"» — птица редкая, занесена в Красную книгу Москвы. Отличить ее от других водоплавающих можно по особому окрасу и забавному хохолку.

Наблюдать за утками через телеобъектив оказалось дико интересно. Не помешал даже начавшийся мелкий дождик Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Устроившись на бережке Большого Дворцового пруда, в зарослях рогоза и осоки, корреспондент «ВМ» занял наблюдательную позицию. Через большой телеобъектив, выпущенный когда-то в уже не существующей стране ГДР, ему открылся дивный мир дикой природы. Наблюдению не мешал даже начавшийся было мелкий дождик.

Вдруг из зарослей выплыла совсем другая, не похожая на серо-коричневых крякв птица. С ярким оперением и удивительно быстрая. Своим поведением она явно хотела привлечь внимание другой уточки. Минут десять они плавали вместе, то и дело ныряя клювами в темную воду, но тут, будто почувствовав на себе мой взгляд, одна из красавиц взмахнула крыльями и улетела. Начался ливень.

Уже позже, вернувшись с фотоохоты, корреспондент «ВМ» показал съемку орнитологу и председателю Союза охраны птиц России Елене Зубакиной:

— Вам повезло, объектив запечатлел мандаринку — д альневосточную утку, — сказала эксперт. — На фото самец, у него яркое оперение. Этих водоплавающих птиц последнее время достаточно часто видят на различных водоемах Москвы. Сбежали либо из зоопарка, либо из частных коллекций. А те кульбиты в воде, что вы наблюдали, были ухаживанием за самкой. Она не такая яркая, похожа на обычную крякву, но с белыми пятнышками на оперении. Мандаринка у нас действительно большая редкость.

Как рассказала специалист, в парке Кусково продолжающаяся и в этом году реконструкция прудов очень беспокоит орнитологов. Здесь уже резко сократилась численность водоплавающих, луговых и кустарниковых птиц. С 2012 года на Большом дворцовом и Радужных прудах перестали гнездиться чомга, гоголь, хохлатая чернеть. Существенно уменьшилась и численность гнездящихся крякв. А вот в июне этого года на Дворцовом пруду были замечены краснокнижные камышница и чомга. Видимо, ситуация несколько улучшается, и птицы вернулись на известные им места.

— Реконструкция водоемов в Кусково в гнездовой период неизбежно вызовет деградацию среды обитания и уничтожение сложившихся природных комплексов растений и животных. Нечто подобное мы видели в 2012 году, но сейчас птицы возвращаются. Сколько именно их сейчас находится на московских водоемах, сказать сложно, идет мониторинг. Окончательные данные будут известны лишь к концу лета, — уточнила Зубакина.

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