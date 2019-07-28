Психолог дала рекомендации по выходу на работу после отпуска

Из отпуска рекомендуется возвращаться в середине недели, чтобы оставить до выходных меньше рабочих дней. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— На первые рабочие дни хорошо бы иметь не слишком тяжелую программу: одно или два важных дела и что-то рутинное, не очень значимое. Не забудьте поделиться с коллегами впечатлениями, рассказами, фотографиями, при этом не злоупотребляя их вниманием, — рассказала психолог филиала «Центральный» Московской службы психологической помощи населению Елена Красовская.

По словам специалиста, отпуск не стоит воспринимать как главное событие года. Не стоит, отправляясь в новое место, рисовать себе идеальные картинки. Кроме того, следует быть готовым к неожиданностям и не стараться все предвидеть.

Психолог подчеркнула, что время отпуска следует полностью посвятить отдыху и восстановлению, не стоит планировать во время него важные дела. Если без этого не обойтись, то можно перемежать нагрузку с отдыхом.

В случае если не получается взять отпуск летом, можно запланировать его на другое время года, так как всегда есть возможность получить новые впечатления, передает Агентство городских новостей «Москва».

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