Лекции о борьбе с вредными привычками прочитают в поликлиниках Москвы
Жителей столицы пригласили посетить лекции и мастер-классы врачей, которые пройдут в поликлиниках города. Специалисты расскажут об эффективных методах отказа от вредных привычек и профилактике различных заболеваний.
Во время мероприятий можно будет получить консультации эпидемиологов, онкологов, эндокринологов и других специалистов.
В понедельник, 29 июля, в городской поликлинике №23 на улице Авиаконструктора Миля состоится лекция школы отказа от курения. Ее ведущей выступит терапевт отделения профилактики Елена Щербакова. Она познакомит посетителей с современными методиками и средствами, помогающими избавиться от табачной зависимости.
В этот же день в детской городской поликлинике №135 на улице Смольной состоится лекция врача-эпидемиолога Александра Михайлова, посвященная профилактике гепатита. Горожанам расскажут, как уберечься от заболевания, а также проинформируют о методах его лечения.
С полным списком лекций и мастер-классом можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.
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