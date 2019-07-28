Фестиваль «Московский спорт» посетило около 200 тысяч горожан и гостей столицы

В «Лужниках» в тринадцатый раз прошел праздник «Московский спорт», который посетили около 200 тысяч москвичей и гостей столицы. Многие приняли участие в различных соревнованиях. Корреспондент «Вечерней Москвы» с чуть ли не детским азартом оценил работу почти 50 спортивных площадок.

В эту жаркую июльскую субботу сотни тысяч людей отложили свои дела, чтобы побывать на фестивале «Московский спорт». Уже с 11 утра и до восьми часов вечера к главной спортивной арене от станций метро «Спортивная» и «Воробьевы горы» двигался бесконечный людской поток.

В Олимпийском парке можно было не только увидеть спортивные баталии, но и принять в них самое активное участие: побегать, попрыгать, метнуть городошную биту, закинуть баскетбольный мяч в сетку, пустить стрелу из лука, сыграть в шахматы и даже сдать нормативы ГТО. Представлены были спортивные состязания на любой вкус, только не стесняйся, выбирай вид спорта по душе — и вперед, к победе над собой.

Сочли за честь стать участниками праздника даже олимпийские чемпионы. Например, капитан хоккейного ЦСКА Сергей Андронов тоже приехал в «Лужники». У главного клубного трофея КХЛ — Кубка Гагарина — он раздал не менее 500 автографов поклонникам. Некоторые особо рьяные фанаты просили капитана расписаться даже в собственных паспортах.

— Я пришел сюда, чтобы сделать приятно всем болельщикам нашей команды, всем любителям спорта, которые хотят прикоснуться к главной реликвии отечественного хоккея, — рассказал корреспонденту «ВМ» Сергей Андронов.

Накануне нового сезона КХЛ, который стартует 1 сентября, Андронов подписал контракт с ЦСКА на три года. Как он утверждает, в любом другом российском клубе он себя не представляет. Не мыслит он себя и без Москвы.

Впрочем, как и 80-летний международный мастер по шахматам, чемпион Москвы 1980 года Анатолий Кременецкий. В этот день в «Лужниках» он стал участником самого массового в России шахматного турнира под открытым небом. Борьба за победу велась одновременно на 500 досках.

— Я сделал свой первый шахматный ход в 1947 году, когда в «Лужниках» и вовсе не было никакой спортивной арены. Играл против Виктора Корчного, даже свел однажды вничью одну из 10 партий с Михаилом Талем, а вот чемпионку мира среди женщин Майю Чибурданидзе мне удалось победить в 1981 году в открытом чемпионате Москвы. Каждый мой новый шахматный ход на турнире в Москве словно продлевает жизнь, после каждой такой партии я испытываю прилив сил и невероятную жажду борьбы, — поделился Анатолий Кременецкий.

Самая юная участница уникального турнира шахматистов, семилетняя Софья Ахметова, приехала в Москву из Надыма вместе с мамой.

— Я хочу играть сильнее, чем все шахматисты, о которых мне рассказывала мама, — поделилась планами возможная будущая чемпионка мира. Она призналась, что пока самая тяжелая для нее шахматная фигура — «королева».

Более четырех тысяч дворовых баскетболистов подали заявки для участия в соревнованиях по стритболу, которые прошли у Малой спортивной арены Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"

А таковыми — королями и королевами спорта — могли почувствовать себя все гости фантастического праздника. Более четырех тысяч дворовых баскетболистов подали заявки для участия в соревнованиях по стритболу, которые прошли у Малой спортивной арены. В турнире по мини-футболу приняли участие 634 команды. Более 700 человек сдавали в «Лужниках» нормативы ГТО. Тысячи людей наблюдали за турниром по воркауту, в котором приняли участие сильнейшие представители этого молодежного движения.

И состязания по брейк-дансу привлекли внимание сотен гостей праздника. Правда, как показалось корреспонденту «ВМ», большей популярностью у москвичей пользовалась все-таки городошная бита. Любители этого исконно русского вида спорта выстроились в огромную очередь, чтобы принять участие в увлекательной игре. В турнире первое место среди ветеранов занял 73-летний Владимир Володин.

— За час тренировки я прохожу более трех километров, после такой нагрузки давление и пульс в норме, мышцы приятно гудят, и настроение прекрасное, потому что я занимаюсь в одной компании с жизнерадостными друзьями и единомышленниками, — поделился впечатлениями от игры Владимир Володин.

Неудивительно, что городки так популярны в народе.

— В столице этим видом спорта занимаются более 3000 москвичей, а после таких турниров, как в «Лужниках», и Кубка мэра Москвы по городошному спорту, который пройдет с 10 по 17 августа, их станет еще больше, — считает исполнительный директор федерации городошного спорта Москвы Владимир Капаев.

Руководитель Москомспорта Алексей Кондаранцева, который лично проинспектировал каждую площадку праздника «Московский спорт» в «Лужниках», поделился информацией о том, что на территории столицы расположены около 23 тысяч объектов для занятий физическими активностями.

Количество этих площадок в Москве неуклонно растет. Поэтому не стоит удивляться, если в следующем году в главном празднике столичного спорта примут участие ни двести, а триста тысяч активных спортсменов всех возрастов.

Всего в спортивном празднике приняли участие около 200 тысяч москвичей и гостей столицы Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"

ЦИФРА

200 тысяч москвичей и гостей столицы приняли активное участие в 13-м фестивале «Московский спорт» в «Лужниках»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лазарев, президент Шахматной федерации Москвы

— Сегодня в «Лужниках» в рамках городского праздника спорта мы провели уникальный турнир по шахматам под открытым небом. Борьба за победу шла на 500 досках в 10 категориях. В нашем турнире приняли участие почти тысяча шахматистов разных возрастов. Это рекорд России. В будущем мы планируем замахнуться на мировой рекорд, чтобы сделать шахматы еще более распространенным в Москве и России видом спорта. По моему мнению, по популярности в народе шахматы занимают третье место после футбола и хоккея, а по массовости — первое. Спасибо Москомспорту, который поддержал наше начинание — провести такой массовый турнир по шахматам — и помог приобрести призы для участников: кубки, медали, сувениры.

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