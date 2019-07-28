Капитан ХК ЦСКА Сергей Андронов: У каждого спортсмена свой путь к реализации мечты

Капитан хоккейного клуба ЦСКА, олимпийский чемпион Сергей Андронов в интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал, чего ожидает от нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), за что любит Москву и почему в межсезонье продлил контракт с армейским клубом еще на три года.

Во время традиционного праздника «Московский спорт» в «Лужниках» хоккейный клуб ЦСКА выставил на своей презентационной площадке Кубок Гагарина, завоеванный армейской командой в прошлом сезоне.

Через месяц стартует новый чемпионат КХЛ, вовсю идет подготовка к очередному сезону, тем не менее, капитан ХК ЦСКА Сергей Андронов и его партнер по команде Сергей Калинин нашли время, чтобы приехать в «Лужники», принять участие в фотосессии с поклонниками и раздать им автографы. Особо фанатичные болельщики армейского клуба просили даже капитана ЦСКА расписаться на страницах их паспортов, но Андронов мгновенно пресекал эти попытки, как атаки соперников на хоккейной площадке. Сергей — центрфорвард, который обязан не только создавать голевые моменты для партнеров и их реализовывать, но и одним из первых вступать в отбор шайбы, когда ею завладел противник.

После автограф-сессии Сергей Андронов дал эксклюзивное интервью «Вечерней Москве».

— Сергей, почему вы сегодня здесь, на празднике московского спорта, а, скажем, не в кругу своей семьи?

— Я пришел, чтобы сделать приятное всем болельщикам нашей команды, всем любителям спорта, которые хотят прикоснуться к главной реликвии отечественного хоккея. В конце концов, я же здесь не с девяти утра раздаю автографы, и всего два часа, поэтому ничего страшного. Для меня это приятная обязанность.

– После того как ЦСКА впервые в истории выиграл Кубок Гагарина, прошло больше трех месяцев. Эмоции после той большой победы уже улеглись?

— Конечно. Пришло понимание, что эта победа — часть истории клуба, надо идти дальше.

— Какой бы вы совет дали юным московским хоккеистам, чтобы они тоже смогли реализовать мечту стать олимпийскими чемпионами?

— Чтобы стать олимпийским чемпионом по хоккею, надо пройти долгий и трудный путь, очень много тренироваться, обладать определенным талантом, любить беззаветно хоккей и не отходить в сторону от поставленной перед собой цели. Дай бог, чтобы у многих российских мальчишек это получалось. Есть разные примеры, как достичь олимпийского пьедестала, но всегда у каждого спортсмена свой особенный путь к реализации мечты.

— Свой вы начали в Пензе, играли за тольяттинскую «Ладу», потом за ЦСКА, пробовали свои силы в АХЛ (вторая после НХЛ профессиональная хоккейная лига Северной Америки), в 2014 году вы снова вернулись в армейский клуб, где провели пять сезонов подряд. Москва для вас стала родной?

— Абсолютно. Москва для меня — родной город. Здесь живет моя семья, здесь мой дом. Этот город я люблю, и мне здесь очень нравится. Люблю старую хоккейную арену ЦСКА, обожаю Кремль.

— Накануне этого сезона вы продлили соглашение с армейским клубом на три года. Почему к 30 годам вы приняли такое решение?

— Потому что в России ни в одном другом клубе, кроме как в ЦСКА, я себя не представляю. Поэтому решение о продлении контракта принял без колебаний. Команда наша сохранилась, и новый сезон КХЛ, я в этом уверен, будет еще интереснее, чем предыдущий. Думаю, что еще больше наших болельщиков придут на хоккей, чтобы поддержать родной ЦСКА.

ДОСЬЕ

Сергей Андронов

Родился 19 июля 1989 года в Пензе.

Российский хоккеист. Центральный нападающий ХК ЦСКА. Заслуженный мастер спорта. Чемпион Олимпийский игр в Пхёнчхане-2018. Двукратный бронзовый призер ЧМ (2017, 2019). Обладатель Кубка Гагарина (2019). На ЧМ-2019 провел 10 матчей и забросил одну шайбу.

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