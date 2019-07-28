Юлия Высоцкая рассказала, в какие дни лучше голодать
Кулинар и актриса Юлия Высоцкая, известная своей приверженностью спорту и здоровому образу жизни, напомнила подписчикам в Instagram о периоде очищения организма.
Юлия опубликовала фотографию аппетитного десерта и красиво его подписала.
— Мороженое, соленая карамель (с горчинкой, сахар оооочень жжженннный), песочная невесомая тарталетка на гречишной муке и земляника с черникой в аккомпанемент, — пишет Высоцкая.
Однако сразу после такого «вкусного» описания актриса заявляет: «Не сегодня». Юлия объясняет, что 28 июля экадаши, а значит, о еде можно только мечтать.
— Завтракать, обедать нельзя. Вода, и больше ничего, — напоминает звезда.
Экадаши — наиболее благоприятные дни для очищения организма. Согласно ведической философии, жизненные ритмы нашего тела связаны с перемещением луны. Экадаши наступают на одиннадцатый день после полнолуния и новолуния в индуистском календаре.
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