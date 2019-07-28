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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 28 июля

Илья Зуев
• 13:44 • 28 июля 2019
В связи с прогнозом синоптиков жителям столицы рекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты
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В связи с прогнозом синоптиков жителям столицы рекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

Жителей столицы предупредили о возможном усилении ветра днем и вечером в воскресенье, 28 июля. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 14:00 до 21:00 28 июля по Москве местами ожидается усиление ветра порывами до 12–17 метров в секунду, — предупредили в ведомстве.

В связи с прогнозом синоптиков жителям столицы рекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не пытаться укрываться под деревьями. Водителей попросили не парковать автомобили вблизи слабо укрепленных конструкций, передает Агентство городских новостей «Москва».

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