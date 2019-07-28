Москва погружается в осень: метеоролог рассказал о погоде на следующую неделю

С понедельника, 29 июля, Москва погружается в осень. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В столичном регионе вновь пройдет холодный фронт. За ним к нам хлынут полярные воздушные массы, — отметил эксперт.

В понедельник, 29 июля, в дневные часы ожидается 15–16 градусов с отметкой «плюс». Ночью столбик термометра опустится до 9–11 градусов. На столичный регион будет влиять скандинавский антициклон, поэтому в городе местами ожидаются кратковременные дожди.

— Это температурные показатели сентября. Во вторник и среду похолодание усилится. Ожидаются кратковременные ливневые дожди, неприятный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 5–10 метров в секунду, а температура достигнет своего минимума в ночь со вторника на среду, — проинформировал метеоролог. — Ожидается 4–9 градусов тепла, а утренние показатели не превысят 14 градусов.

В центре «Фобос» отмечают, что это — одни из самых низких показателей по ночным температурам июля за последние 50 лет.

— Такого не было с 1979 года. Кроме того, за последние 70 лет дневная температура никогда не опускалась в Москве в конце июля ниже 15 градусов. Кстати, 31 июля должен был стать самым теплым днем в году, а получится с точностью до наоборот, — уточнил Тишковец.

Во второй половине недели немного потеплеет. Ночью ожидается до 7–12 градусов тепла, днем столбик термометра покажет 18–22 градуса. В четверг ожидается не выше 13–18, а в пятницу — плюс 15–20.

В выходные температура воздуха в столице прогреется до 17–22 градусов, что немного не дотягивает до августовской климатической нормы.

Читайте также: Синоптики рассказали, какой погоды россиянам ожидать в августе