Сергей Лазарев: Почти тысяча организаций в Москве занимается шахматами

На внеочередном общем собрании шахматистов Москвы 20 июля был избран новый президент Шахматной федерации Москвы. Им стал Сергей Лазарев – бизнесмен и кандидат экономических наук, член наблюдательного совета Российской шахматной федерации (РШФ). В интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» он рассказал, как юным москвичам суметь стать чемпионом мира как Анатолий Карпов.

– Сергей Евгеньевич, на ваш взгляд, насколько сегодня популярны шахматы в Москве?

– Сейчас в столице – массовый подъем интереса к этому виду спорта. На мой взгляд, по своей популярности шахматы в столице идут следом после футбола и хоккея, а что касается массовости – шахматы сейчас на первом месте в Москве. Сегодня в столице около шестисот тысяч занимаются шахматами, порядка пяти процентов горожан знают правила.

– Когда начался этот бум?

– Три года назад, когда российский гроссмейстер Сергей Карякин стал бороться за шахматную корону чемпиона мира с Магнусом Карлсеном. Телевидение очень активно стало транслировать шахматные турниры. Большой интерес москвичей вызвали соревнования под открытым небом в Лужниках 27 июля. Более 1000 участников бились за победы в 10 различных категориях. Это уникальный турнир, ранее такого Россия не знал. Меня порадовало, что в нем приняли участие люди разных возрастов. Самому старшему участнику соревнований – Международному мастеру по шахматам Анатолию Кременецкому – 80 лет, самой юной участнице Софье Ахметовой всего семь.

– Во сколько лет нужно активно начать заниматься шахматами, чтобы играть на самом высоком уровне? Например как 12-й чемпион мира Анатолий Карпов?

– Чтобы стать Карповым, надо заниматься шахматами по шесть часов в день без выходных и, наверное, с четырех лет, то есть с дошкольного возраста. Конечно, нужны фантастические способности, чтобы выйти на высочайший уровень игры, но без трудолюбия достичь высот невозможно. Ближе к 12 годам специалистам будет понятно, способны ли вы стать великим шахматистом. Потому что теперь либо ты к 18 – чемпион мира, либо вам не дано. Но это вовсе не значит, что шахматы нужно бросать. Эта игра, если заниматься шахматами, дает прекрасный заряд положительных эмоций и приносит людям удовольствие в любом возрасте.

– В Москве существует дефицит на великих шахматных тренеров?

– Тренеры высокого уровня в Москве были, есть и будут. Живы еще те наставники, кто помогал достичь спортивных высот Анатолию Карпову и Гарри Каспарову.

– Сколько в Москве шахматных школ?

– Бюджетных шахматных школ порядка шести-семи. За последние годы много появилось в столице коммерческих учебных заведений. Почти тысяча организаций в Москве занимается шахматами: маленькие клубы, большие, ведомственные. Например, президентом шахматного клуб юрфака МГУ является Сергей Карякин, там он открыл свою школу. Каждый из нас на своем месте проводит работу по популяризации шахмат, и мы будем продолжать этим заниматься.

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