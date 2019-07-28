Пранкер раскрыл подробности звонка украинскому генералу от имени Зеленского
Известный пранкер Алексей Лексус Столяров дозвонился до главы полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховеря. Он представился президентом Украины Владимиром Зеленским и пригрозил чиновнику увольнением.
В ходе разговора Столяров попросил генерала объяснить ситуацию с незаконными действиями в отношении сотрудников полиции и их задержанием после того, как они остановили машину Глуховеря.
По словам чиновника, «ничего не произошло». Он также отметил, что в распространении видеозаписей с его участием виновата «российская пропаганда».
Пранкер отметил, что дозвониться до генерала удалось далеко не сразу, но на звонок президента чиновник решил отреагировать.
— Он, конечно же, перепугался и стал все спихивать на российскую пропаганду, хотя это видео появилось на украинских источниках. Но самое главное — то, что он начал обвинять именно Россию опять, это очень показательный момент, — отметил Лексус в комментарии Nation News.
Он подчеркнул, что чиновники Украины опять пытаются спихнуть внутренние проблемы на Россию.
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