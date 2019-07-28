Пресноводная гидра может стать ключом к бессмертию
Биологи из Калифорнийского университета (США) установили, что гидры, являющиеся представителями стрекающих или книдарий (Cnidaria), обладают способностью к регенерации, благодаря которой не стареют и способны восстановиться даже после разделения на две части.
Ученые предполагают, что, разобравшись в механизме регенерации гидры, смогут использовать его для лечения нервных расстройств человека. В рамках исследования биологи проанализировали наборы молекул РНК из 25 000 отдельных клеток гидры, называемых транскриптомами, и установили, что каждая популяция стволовых клеток дает начало различным типам клеток и тканей.
Примечательно, что специалистам удалось идентифицировать гены, контролирующие, какие именно клетки и ткани вырабатываются тремя популяциями стволовых клеток.
Эксперты продолжают исследования в этом направлении и надеются, что в будущем смогут использовать данные о возможностях регенерации клеток гидры для лечения травм или нейродегенеративных заболеваний у людей, пишет журнал Science.
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