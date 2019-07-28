«Московский спорт» в «Лужниках»: гости праздника посетили более 40 тематических площадок

В субботу, 27 июля, в олимпийском комплексе «Лужники» прошел культурно-развлекательный праздник «Московский спорт», который посетили несколько десятков тысяч москвичей и гостей города.

В пятницу вечером я решил добраться до «Лужников», чтобы воочию убедиться, как тут готовятся к масштабному мероприятию. Завершиться оно должно было концертом: перед многочисленной публикой на протяжении семи часов должны были выступать не менее двадцати российских и зарубежных артистов.

Но главным событием субботы в «Лужниках» стал все-таки спортивный праздник. Было организовано более сорока специализированных спортивных площадок — от стронгмена, считающегося самым зрелищным среди силовых видов спорта, до домино. Первую даже посетил известный боец ММА, российский политик Джефф Монсон, успевший и поболеть за атлетов, и дать интервью, и поучаствовать в автограф-сессии.

— Отличная атмосфера, просто великолепно, что проводятся такие праздники. Зрители в восторге, а мы получаем от этого удовольствие, — сказал он корреспонденту «Вечерней Москвы».

22-летний москвич Никита Головань в стронгмене всего пять лет, но уже успел, что называется, себя зарекомендовать и попасть в сборную России. Правда, два года в соревнованиях он не участвовал.

— Сейчас возвращаюсь, набираю форму, усиленно тренируюсь — по два–три раза в неделю. Но своим выступлением на нынешнем соревновании не очень доволен, — признался он корреспонденту «Вечерней Москвы».

Пожалуй, одними из самых массовых видов спорта, представленных на фестивале, стали мини-футбол и стритбол. Сильнейшую команду футболистов из 634 участников составили после матчей на 42 мини-полях. А любители стритбола свои турниры проводили на 30 кортах.

Непрофессиональные футболисты и баскетболисты, конечно же, не могли не посетить стенды баскетбольного клуба ЦСКА и футбольного «Локомотива», где были выставлены трофеи. Желающих увидеть их было так много, что очередь не уменьшалась весь день. Столь же многолюдно было и у стенда с четырьмя кубками самого именитого хоккейного клуба страны — ЦСКА. Все желающие могли сфотографироваться не только с наградами, но и с действующими игроками команды. Ну а самые эрудированные выиграли подарки и сувениры.

Буквально тут же, на соседней площадке, уже проходит чемпионат мира по воркауту — одному из самых популярных видов уличной гимнастики.

— В Москве эти соревнования устраиваются уже шестой год подряд. Сегодня на чемпионате представлены спортсмены более чем из 50 стран. Это победители национальных чемпионатов, — сказал президент Всемирной федерации воркаута Марис Шлезиньш.

Неподалеку от этой площадки двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Елена Замолодчикова общается с любителями спорта и раздает автографы.

— Такие праздники нужно проводить почаще, но не забывать и о зимних видах спорта. Из своего личного опыта знаю, что после них дети активнее идут в секции. Это радует, ведь они должны расти здоровыми и, конечно же, заниматься спортом, — сказала Замолодчикова.

Для любителей шахмат выставили 500 столов. Из 1000 участников половина — дети. И все они могут во время фестиваля принять участие в турнирах, посетить выездной музей шахмат, сразиться с непобедимым роботом, способным провести сеанс одновременной игры сразу с тремя соперниками, есть тут и огромные шахматы в человеческий рост. Можно сыграть с гроссмейстером, двукратным победителем командного чемпионата мира и Европы Александром Морозевичем.

— Это просто великолепно! Приятно видеть столько людей, любящих шахматы. Очень рад быть частью этого масштабного праздника, — сказал Морозевич.

В спортивном празднике приняли участие несколько десятков тысяч москвичей и гостей города Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Ну а самых юных участников можно было увидеть на площадке, где выставлены беговелы и самокаты. Некоторые из соревнующихся еще ходят в ясли. Так, 4-летний Дима Макаров — один из призеров. Его мама Ольга рассказала, что дома уже нет свободного места для кубков, завоеванных Димой.

— И это несмотря на то, что мы нигде не занимаемся, рядом с домом нет специализированной школы. Дима ездит на беговеле только до садика и обратно. Он мечтает о велосипеде BMX, но мне пока как-то боязно, — говорит Ольга.

Была на празднике и собственная площадка Москомспорта, где можно было подобрать для ребенка наиболее оптимальный вид спорта после небольшого тестирования. Любой желающий мог сдать нормы ГТО. Другая площадка была отдана самой успешной футбольной академии «Чертаново».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кондаранцев, руководитель Департамента спорта Москвы

— Праздник московского спорта проходит в «Лужниках», в сердце столицы. Мы постарались, чтобы у людей была возможность попробовать свои силы в любом из представленных видов спорта, увидеть и соревнования московских профессионалов: хоккейный и футбольный клубы ЦСКА, футбольный клуб «Локомотив». У всех зрителей и болельщиков сегодня есть возможность прикоснуться к завоеванным этими клубами трофеям, сфотографироваться со спортсменами и получить у них автографы. Мы гордимся заслугами не только профессионального спорта. В Москве сейчас созданы все условия для занятий физической активностью всех групп населения. Это 22,8 тысячи спортивных объектов, и, конечно, спорт есть в каждом дворе. Площадки для воркаута и футбола, катки, бассейны. Но мы не будем останавливаться на достигнутом. Потенциал есть, его надо развивать. На данный момент уже более 44,5 тысячи человек побывали на празднике. Вообще за весь день мы ожидаем порядка 200 тысяч гостей. Помимо спортивной, тут еще и большая концертная программа. Уверены, что москвичи и гости столицы получат заряд позитива, энергии в этот праздничный, солнечный день.

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