СМИ: Раскрыты подробности «красивой» жизни убитой блогерши
Журналисты выяснили подробности «красивой» жизни Instagram-блогерши, которая была убита на западе Москвы. По обнародованной информации, девушку звали Екатерина Карагланова.
В окружении девушки сообщили, что ее жизнь в последнее время резко изменилась. Причем в лучшую сторону. Карагланова стала чаще бывать в других странах, путешествовала она по крайне дорогим курортам, закупалась вещами от известных брендов в дорогих бутиках и не только.
Однако девушка, которая вела блог в указанной социальной сети под ником katti_loves_life, несмотря на «бурное» времяпрепровождение, никогда публично не демонстрировала своих молодых людей. При этом на ее странице часто публиковались фотографии с цветами и украшениями, напоминает РЕН ТВ.
Отметим, что некоторые подписчики неоднократно обвиняли Карагланову в оказании услуг интимного характера.
Тело девушки нашли в квартире на западе столицы в чемодане. В настоящее время ее молодой человек уже вызван на допрос. По одной из версий следствия, причиной убийства мог стать конфликт внутри «любовного треугольника».
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