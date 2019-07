Актер из «Полицейской академии» скончался от сердечного приступа

Актер фильмов «Полицейская академия», «Оно» и «Однажды в сказке» Гейб Хаут скончался на 48-м году жизни. Официальной причиной смерти артиста называли сердечный приступ.

Известно, что Хаут умер еще 23 июля. Однако о его кончине общественности стало известно только несколько дней спустя. Питер Кламис, друг Хаута, обнародовал печальные вести на своей официальной странице в социальных сетях.

On July 23rd, my friend, Gabe Kouth appeared to suffer a cardiac arrest while riding his motorcycle and tragically died as a result.

Gabe ALWAYS put a smile on everyone’s face.

My deepest condolences to his Family and friends

RIP-You kind, kind soul#Heartbroken #gonetoosoon pic.twitter.com/YxM516Xrxh