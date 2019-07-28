Мечта медианщика

Мы резко разлюбили ипотеку — аж на 19 процентов.

Как сообщило на днях Объединенное кредитное бюро (ОКБ), именно на такую цифру снизилось в первом полугодии количество вновь взятых ипотечных кредитов. При этом средний размер кредитного ярма, который взвалил на себя абстрактный статистический россиянин, страдающий от отсутствия собственного жилья, вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12% (с 1,98 миллиона рублей до 2,21 миллиона).

Объяснение, думается, известно каждому, кто хотя бы изредка бывает в магазинах и обращает внимание на ценники. Жизнь дорожает, как бы того не хотелось Росстату, Минфину и прочим цифирным ведомствам. Косвенно это подтверждает и статистика ОКБ: первое полугодие 2018-го — 78% одобренных заявок на ипотеку, первое полугодие 2019-го — 66%. То есть банки оценивают платежеспособность граждан еще более скептически, чем они сами.

Вполне мог повлиять на статистику и рост ключевой ставки в конце прошлого года — с середины декабря до середины июня ЦБ держал ее на уровне 7,75%. В пятницу, правда, понизил до 7,25, и это, как надеются оптимисты от экономики, резко простимулирует бездомных покупать себе жилье. Ведь в итоге ставки по ипотеке могут опуститься на несколько сотых, а может (если повезет), и на несколько десятых процента. Но вот ринется ли потенциальный покупатель в банки за денежной помощью, а потом к застройщикам сметать квартиры — вопрос. Многие эксперты рынка констатируют, что все, кто мог, в ипотечную кабалу уже влезли (самые нерешительные, мужественно затянув пояса, ухнули в омут еще в прошлом году на волне слухов о грядущих ужасах с долевым строительством). Остальные при всем желании понимают, что не потянут такую махину, даже если ставки вообще обнулятся.

Какую бы махину они потянули? Считается, что если цена квадратного метра примерно равна зарплате того, кто хочет его купить, — это и есть доступное жилье по адекватной цене. А теперь считаем. По лучезарным отчетам Росстата, средняя зарплата в Москве сейчас пляшет в районе 100 тысяч рублей. Но мы прекрасно понимаем, что этот лукавый симбиоз олигарха и уборщицы не соответствует реальности. Медианная, более приближенная к жизни, зарплата, по разным данным, в столице исчисляется 56–66 тысячами. Ну, пусть будут усредненные 61 000 рублей. Берем ценовой расклад новостроек по районам — от дорогущей Остоженки (там за «квадрат» в июне просили 357 тысяч рублей) до демократичных Савелок (110 тысяч), ищем медиану, округляем, получаем 167 тысяч за квадратный метр и в итоге видим превышение доступности жилья в 2,7 раза. Можно и по-другому посчитать. Чаще всего (хотя и с небольшим перевесом) в Москве покупают однушки.

В лидерах спроса — квартиры в 37–40 квадратных метров, хотя комфортным такое жилье вряд ли назовешь. Усредняем до 38 и получаем, что стоить такая мечта медианщика должна чуть более 2 миллионов. Уже, конечно, ближе к идеалу, но все равно. Кто найдет в Москве такую — возьми с полки пирожок.

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