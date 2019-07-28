Спрос на сотрудников без опыта работы вырос в Москве
Специалисты одного из аналитических сервисов выяснили, что к лету 2019 года спрос на работников без опыта в России вырос на 12 процентов. Отмечается, что такие сотрудники стали более востребованными в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Белгородской области.
Чаще других владельцы компаний ищут официантов, мерчандайзеров и грузчиков. Первые из упомянутых стали наиболее популярными по поиску с помощью метки «без опыта работы».
Отметим, что также вырос спрос на страховых агентов — в три раза в сравнении с предыдущим кварталом года, сообщает «Российская газета». Это связывают с сезонным фактором. Дело в том, что летом россияне чаще всего начинают оформлять страховки перед поездками на курорты.
Среди студентов традиционно популярны вакансии курьеров благодаря возможности выбрать удобные рабочие часы и отсутствию спецтребований.
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