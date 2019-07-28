Москвичей пригласили посетить выставку работ израильских художников
Открытие выставки работ израильских художников под названием «Калейдоскоп жизни» состоится 9 августа в Культурном центре ЗИЛ. Горожане и гости столицы смогут увидеть более 100 произведений современного искусства.
В экспозицию вошли 72 живописных полотна.
В числе представленных авторов будут Тами Гутман, пастелью изображающая различные женские образы, Офра Кауфман, работающая в жанре романтического импрессионизма, и не только.
Также посетители Культурного центра увидят 34 скульптуры.
Москвичи ознакомятся с работами Шмуэля Бен Ами, создающего скульптуры королей, президентов и Папы Римского, и Менуха Янкелевича, работающего с иерусалимским камнем и пергаментом.
Кроме того, в ЗИЛе можно будет оценить произведения Яэля Шавита, представляющего направление «фигуративный модерн».
Проект «Калейдоскоп жизни» был инициирован Союзом художников Израиля и Межпарламентским бюро международных, культурных и экономических связей при поддержке Московской городской думы.
Выставка будет открыта до 29 августа.
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