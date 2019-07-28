Халява развращает и не дает расти...

Мой старший сын на следующий год поступает. И я в думках. А вдруг на бюджет не пройдет? Вдруг платить?!

Выросшие в СССР, мы так привыкли, что высшее образование бесплатное, что даже не задумываемся — а вот зачем оно? Я вспоминаю свое бесплатное студенчество и понимаю — мы не учились. Было много секса, алкоголя и художественной самодеятельности.

Но, собственно, профессию никто не получил. Ее получали уже потом, работая. А «обучение» шло по принципу «лишь бы не вылететь, а то в армию заберут и в Чечню отправят». И сейчас, спасибо еще сохранившемуся бюджету, ситуация мало изменилась. Вот факты. Больше половины выпускников российских вузов работают не по специальности. Большая часть вакансий на рынке труда — рабочие, где высшее образование не нужно.

Большая часть работодателей жалуются на выпускников вузов — они ничего не умеют, их приходится буквально переучивать. Все это — прямое следствие переизбытка людей с дипломами, которые, по сути, мало чего дают. Ну, кроме успокоения родителям. А еще следствие того, что в вузах много бюджетных, т.е. бесплатных, мест. Тот, кто учится на халяву, имеет куда меньше стимулов к успешной работе — ему не нужно плату за образование «отбивать».

Больше половины выпускников российских вузов потом работают не по специальности Фото: Полина Наседкина, «Вечерняя Москва»

Платное образование — это, конечно, жесть. Но жесть необходимая, помогающая обществу взрослеть. На бездуховном Западе, где время — деньги, люди рассматривают обучение в вузе (а оно почти всегда платное) как инвестицию. Ага, вот я вложу столько, получу вот такую профессию и буду зарабатывать вот примерно столько. Отобью вложения за столько-то лет. Кстати, именно из-за такого подхода многие поступают в вузы уже в зрелом возрасте — понимая, зачем именно ты учишься. А у нас вуз — веселое продолжение школы. Вот и выпускаются после него инфантильные мальчики и девочки.

Со временем, я надеюсь, ситуация изменится. И перед поступлением 18-летним оболтусам родители будут говорить так: «Мы тебя, конечно, очень любим. И если у тебя не хватило мозгов и старания, чтобы поступить на бюджет, то мы наизнанку вывернемся, но выучим тебя платно. Но папина фамилия, как ты знаешь, не Абрамович. Деньги на обучение родителям будешь возвращать с зарплаты. А не хочешь — так и не учись».

Что даст такой подход? Он даст «ребенку» понимание, что детство кончилось. Что надо не просто ходить на семинары и лекции, а получать знания и навыки, которые потом можно продать. Вот это и есть настоящее высшее образование.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»