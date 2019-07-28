СК задержал несовершеннолетних, подозреваемых в двойном убийстве
Сотрудники Следственного комитета задержали двух подозреваемых в совершении двойного убийства на территории подмосковного Талдома. Оба фигуранта уголовного дела — подростки 2002 и 2003 годов рождения.
По обнародованной версии от СК РФ по области, убийство произошло 27 июля в одной из квартир Талдома. Четыре человека — двое несовершеннолетних и две сестры 1986 и 1976 годов рождения — проводили свой субботний досуг за распитием спиртных напитков. В процессе разгорелся конфликт.
— После чего задержанные убили сестер, — рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
В настоящее время подростков уже допросили. Вопрос о мере пресечения будет решен судом по ходатайству следствия.
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