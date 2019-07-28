Новобранцы элитных полков приняли присягу на Поклонной горе

27 июля на Поклонной горе новобранцы Семеновского и Преображенского полков присягнули на верность Отечеству. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на торжественном событии.

Первыми клятву верно служить Отчизне принесли молодые бойцы 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка. На площади перед Музеем Победы около 300 солдат, выстроившись повзводно вокруг памятника, произнесли текст торжественного обещания.

За воинским ритуалом наблюдала большая группа поддержки — семьи и друзья новобранцев. Многие приехали издалека, ведь в Семеновском полку в этом году будут служить призывники не только из Москвы и Подмосковья, но и из Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Смоленской и других областей. Родители новоиспеченного семеновца Сергея Иванченко — москвичи Наталья и Владимир — гордятся сыном и в то же время переживают.

— Для нас сегодня радостный и одновременно волнительный день. Сыну повезло служить в родном городе, потому что он спортсмен, отличник, — рассказала Наталья. — Служить в Семеновском полку почетно, но в то же время ответственно, поэтому волнуемся. Будем к нему приезжать, поддерживать.

Новобранцы Преображенского полка так же, как и семеновцы, будут встречать первых лиц государства и дипломатические делегации Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Для командиров этот день стал возможностью выдохнуть перед очередными занятиями по строевой подготовке. Этот призыв был самым скоростным — буквально за две недели было набрано и подготовлено к присяге более десяти взводов. По завершении церемонии семеновцы под звуки «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля» в исполнении полкового духового оркестра торжественно промаршировали с плаца и разошлись в увольнение. До вечера они побудут с родными и близкими, а затем опять в казармы на Большой Серпуховской — учиться караульной службе.

Новобранцы 154-го отдельного комендантского Преображенского полка присягнули на верность Отечеству в Зале славы, где на мраморных пилонах высечены имена порядка 12 тысяч Героев Советского Союза и России.

Родители активно снимали на камеры призывников, порой заходя за ограждения. Командир Преображенского полка подполковник Сергей Бессонов, присутствовавший на церемонии, рассказал, кто может стать преображенцем.

— Чтобы попасть в полк, нужно иметь рост не ниже 180 см, воспитываться в полной семье, иметь образование не ниже среднего, а желательно высшее, быть спортивного телосложения, на теле не должно быть шрамов и татуировок, — перечислил критерии отбора Бессонов.

Новобранец Преображенского полка Артем Истомин и его девушка Анастасия Козел в Зале славы Музея Победы на Поклонной горе Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Армейцы Преображенского полка так же, как и семеновцы, будут нести службу в почетных вахтах и караулах, встречать первых лиц государства и дипломатические делегации. Квартироваться ребята будут в просторных казармах в Лефортове. После окончания ритуала присяги командиры взводов полка рассказали родителям, что служба будет очень непростой, но за год службы новобранцы увидят столько всего и столькому научатся, что время пролетит незаметно, а память и опыт останутся на всю жизнь.

Кроме того, есть возможности для отдыха и культурного развития: в выходные и праздничные дни предусмотрено посещение театров и кино.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Потапов, командир 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка, полковник:

— Боевая летопись Семеновского полка ведется со времен потешных войск царя Петра I. В 2013 году был сформирован 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк, вошедший в состав Вооруженных сил РФ. В обязанности семеновца входят охрана и оборона центральных органов военного управления, что является одними из самых важных и почетных задач, выполняемых на территории нашей страны.

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