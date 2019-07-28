Минобороны посвятило Дню ВМФ раздел сайта о флотоводцах
Министерство обороны России в честь Дня Военно-морского флота опубликовало уникальные фотографии известных российских флотоводцев.
В специальном разделе официального сайта оборонного ведомства под названием «Они Россию выводили в океан (фотообъективно о Флоте России)» представлены снимки как наиболее отличившихся командиров ВМФ, так и важных моментов их жизни и службы.
В частности, представлены снимки Николая Кузнецова, Сергея Горшкова, Ивана Юмашева, Владимира Чернавина, Феликса Громова, Владимира Куроедова и других прославленных флотоводцев.
Напомним, 28 июля в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге пройдет главный военно-морской парад. Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко отметил, что российский Военно-морской флот меняет свой облик за счет поступления на вооружение новых военных кораблей и подводных лодок.
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