Летний фестиваль джаза и шахмат пройдет в Москве
На территории столичного офисного центра Comcity 1 августа пройдет летний музыкальный фестиваль Chess&Jazz. Мероприятия пройдут бесплатно, начало в 12:00.
Гостей ожидают не только выступления современных артистов, но и другие увлекательные активности. Фестиваль также обрадует тех, кто увлекается гастрономией.
Музыкальная часть программы будет состоять из выступлений нескольких исполнителей — соул-бэнд группы Secret Atelier, джазового коллектива Moscow Ragtime Band и певицы Gayana.
Как передает официальный сайт офисного центра, в котором пройдут мероприятия, посетители Chess&Jazz смогут сыграть в шахматы, пинг-понг, мини-гольф и не только.
Также горожан и гостей столицы ждут традиционный турнир по шахматам и мастер-классы по данной интеллектуальной игре.
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