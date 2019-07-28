Эксперты назвали наиболее опасные для зубов вещества
• 22:43 • 28 июля 2019
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Для зубов и эмали крайне вредны жидкости, которые были подслащены и вкус которых улучшили различными кислотами
Фото: www.pixabay.com
Польские ученые из Варшавского медицинского университета провели исследование, целью которого было выяснить, какие напитки наносят наибольший урон зубам.
Кроме того, на аналогичный вид воздействия специалисты проверили заменитель сахара.
В ходе эксперимента выяснилось, что для дентина и эмали крайне вредны жидкости, которые были подслащены и вкус которых улучшили различными кислотами.
Относительно сахарозаменителя ученые пришли к выводу, что его потребление для полости рта не менее вредно, чем поедание самого продукта в чистом виде.
Выводы польских специалистов опубликовали в журнале International Journal of Environment and Health.
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