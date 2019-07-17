Стоматологи рассказали, почему нужно лечить молочные зубы
Заболевания молочных зубов могут привести к проблемам коренных в будущем. Об этом заявили в подмосковном минздраве.
Отмечается, что молочные зубы также подвержены разрушению и кариесу.
— Ошибочно полагать, что молочные зубы в лечении не нуждаются, потому что временные, — отметил врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.
Таким образом, заболевания зубов в детстве могут закончиться преждевременным удалением зуба. Это, в свою очередь, приведет к формированию неправильного прикуса и дефектам речи, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее стоматолог Ховард Хэмбл сообщил, что не стоит чистить зубы сразу после еды, так как риск возникновения кариеса значительно возрастает.
Кроме того, ирландские медики рассказали о связи между плохим здоровьем зубов и развитием рака отделов ЖКТ. Помимо этого, воспаление десен, периодонтит и кариес также являются фактором риска для возникновения заболеваний сердца, диабета, инсульта.
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