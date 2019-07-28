Концерт ко Дню ВМФ прошел в Музее Победы
На территории Музея Победы 28 июля состоялся музыкальный концерт, посвященный празднованию Дня Военно-морского флота Российской Федерации.
Мероприятие и посещение площадок культурного учреждения было свободным для студентов, школьников и однофамильцев адмиралов времен войны.
На празднике поприсутствовали почетные гости. В их числе были ветераны Военно-морского флота. Они и другие посетители музея послушали песни о морском братстве, воинском долге и подвигах в исполнении лауреатов фестиваля «Журавли Победы», участников шоу «Голос», хора ветеранов ДОСААФ, а также российско-белорусской группы «Беловежская Пуща».
Кроме того, во время концерта состоялась музыкально-поэтическая премьера. Александр Шаганов презентовал свою новую песню. Композиция поэта и музыканта называется «Капитан».
Также для всех желающих провели экскурсии по военно-морской площадке, им продемонстрировали образцы легендарной морской техники и рассказали о сражениях Великой Отечественной войны.
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