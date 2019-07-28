Тысячи фанатов пришли на автограф-сессию клавишника Rammstein в Москве
Около двух тысяч поклонников собрались в одном из книжных магазинов Москвы, чтобы получить автограф клавишника группы Rammstein Кристиана Флаке Лоренца.
Лоренц презентовал публике свои книги «Сегодня день рождения мира» и «Долбящий клавиши», в которых рассказал о жизни рок-музыканта. Как заявили в издательстве, за день удалось продать порядка тысячи экземпляров, сообщает «Российская газета».
Автограф-сессия прошла накануне концерта Rammstein в Москве — он состоится 29 июля. Представители пресс-службы «Московского транспорта» напомнили в данной связи, что вечером понедельника в районе спортивного комплекса «Лужники» некоторые участки дорог будут перекрыты для движения транспортных средств.
Читайте также: Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн подрался с постояльцем отеля