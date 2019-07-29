Эксперт предупредил об опасности скрытого гепатита
Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов рассказал, каковы масштабы распространения гепатита в России и чем это чревато.
По словам специалиста, в России от двух до четырех процентов населения встречались с вирусом гепатита С, количество заболевших достигает 3,5 миллиона человек.
Опасность ситуации заключается в том, что многие случаи заболевания не выявлены: люди живут со скрытым гепатитом, протекающим бессимптомно, не подозревая об инфекции.
Однако с течением времени заболевание прогрессирует и в конечном счете может привести к развитию цирроза или рака печени. Ежегодно от этих болезней, сопряженных с хроническими вирусными гепатитами, умирают не менее 27 тысяч россиян, цитирует Чуланова ТАСС.
Ранее главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова заявила, что на первом месте в плане угрозы жизни стоит гепатит, несмотря на большие подвижки в развитии способов борьбы с данным недугом.
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