Депутаты предложили смягчить наказание за оставление места аварии
Группа депутатов Государственной Думы России внесла на рассмотрение поправки в законодательство, предусматривающие введение нового наказания за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия.
В случае принятия поправок за сокрытие с места аварии, не повлекшей серьезных последствий, водителям будет грозить штраф в размере десяти тысячи рублей, лишение права управления транспортными средствами до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток.
В настоящее время за оставление места ДТП водителям грозит лишение прав управления транспортным средством и арест на 15 суток. Однако авторы законодательной инициативы считают, что это не всегда оправдано.
— Имеются случаи, когда водитель может не знать, что он покидает место ДТП. Это может произойти на парковке, на дороге с высоким уровнем шума, — говорится в пояснительной записке к поправкам.
С учетом этого предлагается предусмотреть возможность смягчения наказания, сообщает РИА Новости.
Ранее заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что Госавтоинспекция России планирует добиться оформления до 100 процентов мелких ДТП по европротоколу.
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