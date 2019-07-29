Анонимное пополнение электронных кошельков запретят в России
Поправки в закон о национальной платежной системе, одобренные верхней палатой российского парламента, содержат положения, запрещающие анонимное пополнение электронных кошельков.
В случае подписания поправок президентом РФ Владимиром Путиным и вступления в силу пополнять пресловутые кошельки через платежные терминалы и офисы операторов связи будет нельзя. Чтобы внести средства на «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и прочие аналогичные сервисы, придется использовать банковский счет.
Поскольку прежде закон не оговаривал, что надлежит «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета», пополнение электронных кошельков с помощью наличных без какой-либо идентификации не представляло проблем.
Как пояснил председатель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, данные поправки призваны помочь в борьбе с финансированием распространения наркотиков, терроризма и других преступлений, сообщает РБК.
Ранее сообщалось, что депутаты предложили контролировать операции по почтовым переводам денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей.
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