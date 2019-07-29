Определились лидеры авторынка России по корпоративным продажам
Автоаналитики проанализировали показатели продаж автомобилей корпоративным клиентам на российском рынке за первые пять месяцев 2019 года и назвали самые популярные марки машин в данном сегменте.
Лидером рейтинга оказалась LADA – машин этой марки с января по май было продано 11,5 тысячи штук. Второе место занимает Toyota (8 тысяч), на третьем оказалась KIA (7,8 тысячи).
Из конкретных моделей самой популярной стала LADA Largus (4,9 тысячи). Второе место досталось Volkswagen Polo (4,6 тысячи). Далее следуют Toyota Camry (3,9 тысячи), Hyundai Solaris (3,1 тысячи), Skoda Rapid (2,8 тысячи).
В целом за рассматриваемый период корпоративным клиентам в России продано 85,4 тысячи новых легковых автомобилей, подсчитало агентство «АВТОСТАТ».
Ранее автоаналитики проанализировали показатели продаж на российском рынке в июне 2019 года и назвали самые популярные машины.
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