Эксперты назвали самые продаваемые машины июня в России
Автоаналитики проанализировали показатели продаж на российском рынке в июне 2019 года и назвали самые популярные по данному показателю машины.
Первое место осталось за LADA Granta – продажи за месяц выросли на 34 процента, до 11609 автомобилей.
В тройку лидеров вошли также LADA Vesta (8947 машин, -9 процентов) и KIA Rio (8282 машины, -6 процентов).
Помимо них в топ-10 оказались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, LADA Largus, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Ранее сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в России за период с января по май 2019 года выросла в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Подорожание составило 9,9 процента — до 1,5187 миллиона рублей.
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