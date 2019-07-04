Эксперты отметили подорожание новых автомобилей в России
• 03:36 • 4 июля 2019
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Подорожание составило 9,9 процента — до 1,5187 миллиона рублей
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Средняя цена нового автомобиля в России за период с января по май 2019 года выросла в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
Подорожание составило 9,9 процента — до 1,5187 миллиона рублей. При этом иномарка в среднем стоит 1,7769 миллиона рублей, а машина российского производства обойдется в 660,5 тысячи рублей.
Показатель средней цены рассчитан с учетом средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж, уточняет аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Ранее аналитики представили перечень самых популярных авто в России стоимостью от полутора до двух миллионов рублей.
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