Синоптик назвала сроки возвращения в Москву летней погоды
Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова заявила, что погода в столичном регионе вернется к климатической норме к первым августовским выходным.
Синоптик предупредила, что вторник и среда на текущей неделе станут самыми холодными днями: столбики термометров по ночам поднимутся не выше семи градусов, днем — не выше 15.
Лишь к пятнице начнется потепление, а в выходные можно ожидать температуру до 22 градусов тепла.
Что касается дождей, в холодные дни они маловероятны, а вот ближе к выходным не исключены, цитирует Позднякову «Российская газета».
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с 29 июля Москва погружается в осень: в столичном регионе вновь пройдет холодный фронт, за ним к нам хлынут полярные воздушные массы.
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