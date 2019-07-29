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Погода в Москве

Синоптик назвала сроки возвращения в Москву летней погоды

Татьяна Плотникова
• 05:35 • 29 июля 2019
Вторник и среда на текущей неделе станут самыми холодными днями, а в выходные возможны дожди
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Вторник и среда на текущей неделе станут самыми холодными днями, а в выходные возможны дожди
Фото: Алиса Павлова, «Вечерняя Москва»

Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова заявила, что погода в столичном регионе вернется к климатической норме к первым августовским выходным.

Синоптик предупредила, что вторник и среда на текущей неделе станут самыми холодными днями: столбики термометров по ночам поднимутся не выше семи градусов, днем — не выше 15.

Лишь к пятнице начнется потепление, а в выходные можно ожидать температуру до 22 градусов тепла.

Что касается дождей, в холодные дни они маловероятны, а вот ближе к выходным не исключены, цитирует Позднякову «Российская газета».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с 29 июля Москва погружается в осень: в столичном регионе вновь пройдет холодный фронт, за ним к нам хлынут полярные воздушные массы.

Читайте также: Синоптики рассказали, какой погоды россиянам ожидать в августе

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