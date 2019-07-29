Холодный ветреный день ждет москвичей 29 июля
• 06:39 • 29 июля 2019
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Ветер ожидается северный со скоростью от семи до 12 метров в секунду
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
В понедельник, 29 июля, погоду в столичном регионе будет определять череда атмосферных фронтов — жаркая погода сменится похолоданием.
Температура воздуха поднимется не выше 17 градусов. При этом осадки не прогнозируются.
Ветер ожидается северный со скоростью от семи до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее метеоролог рассказала, когда москвичам следует ожидать возвращения летней погоды, соответствующей климатической норме.
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